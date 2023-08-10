Жители Орловской области стали в 1,5 раза активнее в мессенджерах

(erid: LjN8KDTkE) В первую половину лета интернет‑трафик в сервисах для обмена сообщениями в регионе увеличился на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказали специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Самым востребованным в регионе оказался Telegram. Жители области прокачали в нём на 80% больше информации, чем годом ранее. Количество звонков через этот мессенджер выросло в 1,8 раз. Учитывая такую нагрузку, инженеры оператора в этом году расширили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить клиентов высоким качеством работы.

Второе место в регионе у WhatsApp — его востребованность стала выше на 42%. Замыкает тройку Viber, который и раньше не являлся основным способом коммуникации. Тренд на снижение популярности сохраняется: объём передачи данных за год уменьшился на 54%.

Всего в регионе прокачивают через приложения для быстрой отправки сообщений более 1110 ТБ ежемесячно. Такого объёма хватило бы, чтобы каждый житель Орловской области посмотрел в Сети фильм «Вызов» в формате Full HD.

«Ежедневно в области через сеть оператора проходят тысячи ГБ трафика. Орловцы в мессенджерах совершают видеозвонки, делятся фото, голосовыми сообщениями и видеофайлами, решают личные и рабочие вопросы. Для мгновенного обмена информацией мы анализируем нагрузку на сеть, улучшаем качество связи, расширяем покрытие. С начала года модернизировали и построили порядка 30 телеком‑объектов», — говорит директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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