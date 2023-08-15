«Ростелеком» выступил техническим партнером интернет-трансляции XIII этапа чемпионата России по пляжному волейболу

erid: LjN8KBpYa «Ростелеком» предоставил телекоммуникационную инфраструктуру для организации онлайн-трансляции XIII этапа чемпионата России по пляжному волейболу, который прошел с 9 по 12 августа в Орле.

Провайдер предоставил канал передачи данных на скорости 100 Мбит/с. Благодаря этому посмотреть матчи в режиме реального времени можно было на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«У “Ростелекома” большой опыт в организации каналов связи для видеотрансляции мероприятий любого масштаба. В этом году состязания принимали сразу пять спортивных площадок Орла. В максимально сжатые сроки наши специалисты развернули канал связи, протестировали сигнал и организовали высокоскоростное цифровое соединение. Благодаря онлайн-трансляции насладиться красивой игрой смогли десятки тысяч любителей пляжного волейбола из разных городов нашей страны».

Алексей Берестов, руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области:

«Стать площадкой для проведения соревнований всероссийского масштаба — почетная и вместе с тем очень серьезная миссия. Мы ответственно подошли к созданию всех необходимых, в том числе и цифровых, условий. Благодарю “Ростелеком” за оперативную помощь в организации качественной трансляции столь масштабного для нашего региона события!»

«Ростелеком» традиционно выступает техническим партнером важных мероприятий, которые проводятся на территории Орловской области. Широкий охват региона линиями связи позволяет провайдеру оперативно разворачивать телеком-инфраструктуру, обеспечивая скоростной доступ в Сеть по запросу заказчика.

Подробнее о сервисах провайдера для корпоративных клиентов можно узнать на сайте «Ростелекома».

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству подписчиков (11,5 млн).

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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