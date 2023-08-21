Сотрудники группы компаний ОДСК отмечены наградами в честь Дня строителя

В Орле чествовали сотрудников строительной отрасли. Торжественная церемония награждения прошла в областном правительстве.

Труд строителей Орловщины высоко оценили представители региональной власти. По словам зампредседателя Орловского областного Совета народных депутатов Ивана Грачева, объем выполненных строительных работ с начала года составил более 13 млрд рублей. За 5 лет этот показатель вырос на 63,1%.

— Это, безусловно, показатель вашего отношения к выбранному делу и показатель заинтересованности населения и власти к вашему труду. Мы ждем от вас новых профессиональных успехов. Пусть новые проекты и новые подходы активнее реализуются. Спасибо вам за вашу работу! Созидания и удачи в вашем нелегком, но очень нужном труде, — добавил Грачев.

Среди представителей строительной отрасли награды за профессиональные достижения также получили сотрудники группы компаний ОДСК:

— Савушкина Е.В. — Инженер 1 категории /Группа конструктивных решений/ ОАО «Орелпроект»

— Фролов А.Н. — Машинист крана РДК 6 разряда /Участок кранов/ ООО «ОСУ-2»

— Утукин В.М. — Плотник 3 разряда /Производство №4/ ООО «ОСУ-2»

— Федотов В. И. — Машинист автокрана /Участок кранов/ ООО «ОСУ-2»

— Лашин Н. Н. — Начальник ЦЗМ /Цех заготовки материалов/ ООО «СУ №5»

— Карпухин В. А. — Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию /Участок электромонтажных и слаботочных работ/ ООО «ОСУ-2»

— Мишина Е.Г. — Руководитель отдела /Отдел кадрового администрирования/ ООО «ОДСК-Сервис»

— Мазурова М.Н. — Главный специалист по начислению заработной платы /Бухгалтерия/ ООО «ОДСК-Сервис»

Также медалью «За помощь в Специальной Военной операции» были отмечены строительные компании, которые оказывают посильную помощь участникам СВО. Завершилась торжественная церемония концертом.

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