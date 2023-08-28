«Ростелеком» организовал цифровую трансляцию Чемпионата России по стрельбе из лука

«Ростелеком» предоставил цифровой канал связи для онлайн-трансляции Чемпионата России по стрельбе из лука, который прошел с 23 по 27 августа в Орле.

Провайдер обеспечил передачу данных на скорости 100 Мбит/с. Благодаря этому посмотреть состязания в режиме реального времени можно было на сайте Российской федерации стрельбы из лука.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«“Ростелеком” традиционно выступает техническим партнером важных мероприятий, которые проводятся на территории Орловской области. Широкий охват сетями связи позволяет нам оперативно разворачивать телеком-инфраструктуру, обеспечивая скоростной доступ в Сеть. Специалисты филиала предварительно отработали с организаторами показа маршрутизацию и протестировали сигнал. Качественная онлайн-трансляция позволила тысячам поклонников стрельбы из лука азартно болеть за спортсменов из 30 российских регионов».

Зоригто Манханов, исполнительный директор Российской федерации стрельбы из лука:

«Когда мы проводим соревнования Всероссийского масштаба, всегда тщательно выстраиваем схему технического обеспечения мероприятия. С “Ростелекомом” у нас сложился четкий механизм взаимодействия. Цифровая трансляция была организована просто, оперативно и на высшем уровне!».

Подробнее о сервисах провайдера для корпоративных клиентов можно узнать на сайте «Ростелекома».

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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству подписчиков (11,5 млн).

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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