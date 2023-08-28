Стали известны подробности посадки БПЛА у Сосково

28.8.2023 | 18:00 Новости, Происшествия, СВО

О них рассказали местные жители.

Фото: oreltimes.ru

Как сообщает «Орёлтаймс», беспилотный летательный аппарат не переносил взрывчатых веществ. Летательный аппарат «приземлили» на территории Мураевского сельского поселения – в одном километре от деревни Маслово. Это было сделано с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Приземление произошло в пятницу, 26 августа, около 23 часов. Селяне сфотографировали беспилотник, окрашенный в цвета флага Украины. Также на него были нанесены антироссийские лозунги. Размах крыльев БПЛА составил около одного метра.

Как рассказали орловцы, по их мнению, беспилотник летел не один – рядом следовали ещё два, которые направились на север. Вскоре после этого инцидента местность оцепили сотрудники спецслужб.

ИА «Орелград»


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