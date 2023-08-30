На Орловщине один из беспилотников сбили с вертолёта

Боевую авиацию применили впервые.

Такую информацию сообщил телеграм-канал Mash. Речь об одном из двух БПЛА, приземлённых минувшей ночью – причём именно того беспилотника, «гибель» которого попала на видео случайного очевидца.

Источник указывает, что боевые вертолёты применили на территории Орловской области впервые с начала СВО. Уточняется, что использовался «Ми-28Н».

««Ночного охотника» подняли в воздух сразу после появления информации об атаке — спецы вычислили траекторию, машина пошла на перехват. Обнаружили цель с помощью надвутолочного радара, навелись — тепловизором. Далее огонь из 30-миллиметровой пушки и успешное устранение», — рассказало подробности СМИ.

Также в публикации указывается, что другие способы уничтожения беспилотников (ракетами ПВО или истребителей) бывают малоэффективными. ПВО действует только в зоне прямой видимости, а истребители летают со слишком большой скоростью.

Напомним, за эти сутки губернатор сообщил о трёх БПЛА, приземлённых в Орловской области. Минобороны – только об одном.

ИА «Орелград»