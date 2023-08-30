Стартовали продажи в ЖК «Зеленый квартал»

Шесть домов построят в Болховском микрорайоне.

Группа компаний «ОДСК» объявляет о старте продаж квартир в новом жилищном комплексе «Зеленый квартал» на улице Генерала Лаврова. Одно из главных преимуществ – это вид из дома на дендропарк и яблоневый сад. Удобство городской жизни в этом месте гармонично сочетается с умиротворением природы.

Жилой комплекс включает шесть 16-этажных панельных домов. В проекте реализованы проверенные временем технологии строительства, а также новые подходы организации пространства для создания максимального комфорта жильцов всех возрастов. Во дворе спортивные зоны, в том числе велодорожка, шезлонги и перголы для тихого отдыха, детские площадки и Neo-площадка, оформленная деревом, камнем, галькой, песком. Последняя направлена на творческое развитие и координацию движения маленьких жителей, знакомство с природой в безопасной среде.

Дополняют картину сухой ручей с садом из камней. QR-коды на стойках информации позволят узнать интересные факты о растениях, используемых для озеленения пространства.

В шаговой доступности у будущих жильцов ЖК «Зеленый квартал» детский сад, строится большая школа, которую планируют ввести в 2024 году. Микрорайон обеспечен магазинами и точками сферы обслуживания, пронизан сетью общественного транспорта.

«Приобретая квартиру в ЖК «Зеленый квартал» от ГК ОДСК вы сможете почувствовать себя жителем загородного дома, не покидая пределов города», — подчеркивают в компании.

Подробнее на сайте застройщика и по телефону +7 (4862) 99-97-84.

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