На упавшем под Орлом беспилотнике была эмблема «Вагнера»

31.8.2023 | 14:19 Новости, Происшествия, СВО

Об этом стало известно сегодня.

Фото: t.me/wagnernew

Фотографии и информацию опубликовали в официальном телеграм-канале ЧВК «Вагнер».

«ВСУ в очередной раз пытаются устроить провокацию. На упавшем вчера утром беспилотнике в Орловской области обнаружена наклейка ЧВК «Вагнер». Тот, кто это сделал нажил себе врагов», — так прокомментировали ситуацию авторы данной публикации.

Отметим, что накануне в нашем регионе (по официальной информации губернатора) «приземлили» сразу три БПЛА. В том числе, один – с применением боевой авиации, что произошло впервые с начала СВО.

Судя по всему, речь идёт о последнем по времени инциденте, который произошёл уже не в ночное, а в дневное время. Этот беспилотник обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.

Фото: t.me/wagnernew

ИА «Орелград»


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