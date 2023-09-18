Олег Пак назначен старшим вице-президентом по развитию государственных цифровых платформ «Ростелекома»

Старшим вице-президентом по развитию государственных цифровых платформ ПАО «Ростелеком» назначен Олег Пак.

На этой позиции он будет управлять развитием инфраструктуры Госуслуг и разработкой государственных информационных систем и цифровых сервисов на базе единой цифровой платформы «Гостех».

Олег Пак родился в 1976 году. В 2000 году окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2005–2012 годах занимал руководящие должности в Министерстве экономического развития Российской Федерации. С 2012 года работал в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. С 2020 года — статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству подписчиков (11,5 млн).

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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