В центре Орла пожилой водитель сбил пожилую женщину

Пострадавшая госпитализирована.
Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло 23 сентября в 16 часов 50 минут. Местом действия стала Комсомольская площадь (в районе ОГУ имени Тургенева и студенческого общежития).
74-хлетний водитель на «Хендай Солярис» выезжал со стороны улицы Садово-Пушкарной на улицу Комсомольскую. Машина поворачивала налево на нерегулируемом перекрёстке.
В этот момент автомобиль наехал на женщину-пешехода – она оказалась ровесницей водителя. Пенсионерка переходила улицу Комсомольскую по проезжей части.
Женщина получила телесные повреждения. Её доставили в Орловскую областную клиническую больницу и госпитализировали.
Ранее стало известно, что под Орлом в ДТП пострадала 8-летняя девочка.
ИА «Орелград»