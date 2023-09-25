В центре Орла пожилой водитель сбил пожилую женщину

Пострадавшая госпитализирована.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло 23 сентября в 16 часов 50 минут. Местом действия стала Комсомольская площадь (в районе ОГУ имени Тургенева и студенческого общежития).

74-хлетний водитель на «Хендай Солярис» выезжал со стороны улицы Садово-Пушкарной на улицу Комсомольскую. Машина поворачивала налево на нерегулируемом перекрёстке.

В этот момент автомобиль наехал на женщину-пешехода – она оказалась ровесницей водителя. Пенсионерка переходила улицу Комсомольскую по проезжей части.

Женщина получила телесные повреждения. Её доставили в Орловскую областную клиническую больницу и госпитализировали.

Ранее стало известно, что под Орлом в ДТП пострадала 8-летняя девочка.

ИА «Орелград»