В центре Орла пожилой водитель сбил пожилую женщину

25.9.2023 | 16:30 Новости, Происшествия

Пострадавшая госпитализирована.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП произошло 23 сентября в 16 часов 50 минут. Местом действия стала Комсомольская площадь (в районе ОГУ имени Тургенева и студенческого общежития).

74-хлетний водитель на «Хендай Солярис» выезжал со стороны улицы Садово-Пушкарной на улицу Комсомольскую. Машина поворачивала налево на нерегулируемом перекрёстке.

В этот момент автомобиль наехал на женщину-пешехода – она оказалась ровесницей водителя. Пенсионерка переходила улицу Комсомольскую по проезжей части.

Женщина получила телесные повреждения. Её доставили в Орловскую областную клиническую больницу и госпитализировали.

Ранее стало известно, что под Орлом в ДТП пострадала 8-летняя девочка.

ИА «Орелград»


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