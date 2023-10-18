МегаФон определил интернет‑активные города Орловской области

В Орле живут самые «качающие» пользователи региона. Ежемесячно абоненты здесь используют порядка 100 ГБ дата‑трафика.

К такому выводу пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.

Пик пришёлся на середину лета, когда горожане, гуляя по паркам, выкладывали в соцсети фото красивейших локаций. Всего к началу октября местные жители потратили более 23 тысяч ТБ интернет‑трафика, что на 15% выше, чем в прошлом году. Такого объёма информации хватит, чтобы в течение 437 лет беспрерывно смотреть кино онлайн.

По максимальному приросту объёма общего трафика лидирует Малоархангельск – 21%, в сравнении с осенью прошлого года. На втором месте Болхов — 19%, замыкает тройку Дмитровск — 17%.

А вот «тройка» по количеству телефонных звонков немного отличается. Здесь в 2023 году, помимо столицы области, впереди Мценск и Ливны. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 7 часов, то общительные жители Орла — 9 часов 17 минут.

«Технические специалисты фиксируют увеличивающийся спрос на быстрый интернет. Чтобы его удовлетворить, мы расширяем покрытие LTE. Новые телеком-объекты появились в этом году в Орле, Орловском, Ливенском, Корсаковском районе», — отметил директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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