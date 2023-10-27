Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify

Пользователей зарубежных музыкальных сервисов поделили между собой «Яндекс Музыка» и «Звук».
Суммарно за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%. Как показал «Индекс меломана», составленный аналитиками Yota на основе абонентского трафика за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов, больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири.
Куда ушли пользователи зарубежных сервисов
После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в РФ и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а Apple Music не досчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно.
Наибольший прирост за год показал «Звук»: число его пользователей увеличилось в 5,2 раза, а трафик вырос на 170%. На втором месте по динамике — «Яндекс Музыка»: аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик — в 2,5 раза (+155%). В то же время показатели сервиса «VK Музыка» изменились незначительно (+0,4% пользователей и +1,4% мобильного трафика). Суммарно популярные российские музыкальные сервисы нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36% год к году, при этом «VK Музыка» и «Яндекс Музыка» по-прежнему сохраняют лидерство в отрасли с преобладающей долей рынка.
По данным Yota, основной прирост слушателей (93%) в 2023 году произошел за счет пользователей старше 25 лет. Аудитория 16-25 лет, которая наиболее активна в сервисе «VK Музыка», выросла незначительно — всего на 7%.
Две трети новых пользователей российских музыкальных сервисов — мужчины. В целом мужская аудитория в этом сегменте на 30% превышает женскую, а по объему потребляемого трафика мужчины слушают музыку больше почти на треть (32%). По предпочтениям сервисов вкусы полов совпадают: первую строчку по популярности занимает «VK Музыка», вторую — «Яндекс Музыка», третью — «Звук», а четвертую и пятую — Apple Music и Zaycev.net соответственно.
Индекс меломана российских городов
На основе трафика стриминговых сервисов с января по сентябрь 2023 года эксперты Yota составили «Индекс меломана». Он показывает объем музыкального трафика (в гигабайтах), который приходится на одного слушателя в месяц в конкретном городе России.
Первые шесть строчек рейтинга заняли города Сибири. Лидером стал Томск с индексом 1,5. Это значит, что томич в среднем слушает аудиотреки в объеме 1,5 Гб ежемесячно. 1,5 Гб соответствует 20 часам аудио, или примерно 378 трекам. Второе место занял Омск с показателем 1,43, третье — Кемерово (1,42), четвертое — Барнаул (1,41), а пятое и шестое делят Новосибирск и Красноярск с показателем 1,39.
В топ-10 также вошли Ульяновск, Пенза, Хабаровск и Калининград. При этом Москва оказалась лишь на 26-й строчке (1,03), а Санкт-Петербург — на 15-й (1,2). Как выяснили аналитики Yota, в десятку самых популярных смартфонов, с которых абоненты слушают музыку онлайн, входят сразу девять моделей Apple (от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max) и одна модель Xiaomi — Redmi 9С NFC.
Индекс меломана российских городов
(по данным Yota за январь-сентябрь 2023)
|
№
|
Город
|
Индекс меломана
|
№
|
Город
|
Индекс меломана
|
1
|
Томск
|
1,50
|
19-20
|
Казань
|
1,15
|
2
|
Омск
|
1,43
|
19-20
|
Нижний Новгород
|
1,15
|
3
|
Кемерово
|
1,42
|
21
|
Тольятти
|
1,14
|
4
|
Барнаул
|
1,41
|
22
|
Ярославль
|
1,13
|
5-6
|
Новосибирск
|
1,39
|
23
|
Оренбург
|
1,12
|
5-6
|
Красноярск
|
1,39
|
24
|
Тюмень
|
1,11
|
7
|
Ульяновск
|
1,33
|
25
|
Уфа
|
1,09
|
8
|
Пенза
|
1,31
|
26
|
Москва
|
1,03
|
9
|
Хабаровск
|
1,29
|
27-28
|
Ижевск
|
1,02
|
10
|
Калининград
|
1,26
|
27-28
|
Ставрополь
|
1,02
|
11
|
Владивосток
|
1,24
|
29-30
|
Ростов-на-Дону
|
1,01
|
12-13
|
Смоленск
|
1,23
|
29-30
|
Екатеринбург
|
1,01
|
12-13
|
Волгоград
|
1,23
|
31
|
Челябинск
|
0,99
|
14
|
Иркутск
|
1,21
|
32
|
Пермь
|
0,98
|
15
|
Санкт-Петербург
|
1,20
|
33
|
Воронеж
|
0,94
|
16
|
Рязань
|
1,18
|
34
|
Краснодар
|
0,93
|
17-18
|
Саратов
|
1,16
|
35
|
Махачкала
|
0,62
|
17-18
|
Мурманск
|
1,16