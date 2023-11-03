В Орловской области выявили фальшивую долларовую купюру

3.11.2023 | 16:40 Новости, Экономика

Об этом сообщили в Банке России.

В орловском отделении рассказали об итогах третьего квартала текущего года.

Оказалось, что с июля по сентябрь включительно в регионе выявили 17 поддельных рублёвых купюр (на пять меньше, чем за аналогичный период минувшего года). В том числе, шесть подделок номиналом по пять тысяч и две подделки номиналом по две тысячи.

Также среди фальшивок была и достаточно редкая находка – «ненастоящая» банкнота в 50 американских долларов. Кроме того, эксперты банковского сектора обнаружили четыре поддельные монеты – две номиналом по пять рублей и две номиналом по десять рублей.

«Фальшивые монеты встречаются достаточно редко и обнаружить их среди настоящих денег непросто. О том, какие признаки подлинности находятся на российских монетах, можно узнать на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение»», – отметила Алла Верижникова, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России.

ИА «Орелград»


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