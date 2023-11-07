Обновился лидер ТОП новостроек в Орловской области

Первое место занял жилой комплекс «Династия», который возводит ГК ОДСК.

ТОП новостроек регулярно публикует Единый ресурс застройщиков. Его формируют по 133 параметрам: каждому соответствует определенное количество баллов. В перечне оцениваемого архитектурные решения, оформление входных групп и общих пространств, наличие хозяйственных помещений, качество зонирования дворов, транспортная доступность и т.д. Лидером становится ЖК, набравший наибольшее количество баллов. В ноябрьском рейтинге в Орловской области первое место занял ЖК «Династия».

Жилой комплекс возводится ГК ОДСК в Зареченском микрорайоне, между бульваром Молодежи и улицей Генерала Армии Ковалева. Включает два дома класса «комфорт». ЖК возводится с применением современных умных строительных технологий, благодаря которым застройщик достигает высокого качества. Реализованы уникальные планировочные решения – двухуровневые квартиры с террасами. В комплексе запланированы система видеонаблюдения, двор без машин, отдельный паркинг для автомобилей и велопарковки.

Примечательно, что ЖК «Династия» потеснил ЖК «Новые высоты». В ноябре этот жилой комплекс и ЖК «Яблоневый сад» от ГК ОДСК занимают второе и третье место нового рейтинга.

Подробнее о жилых комплексах на сайте застройщика.

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