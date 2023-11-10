Стали известны подробности падения беспилотника под Ливнами

БПЛА сбили у села Воротынск.

Новости сообщило местное «Принт-ТВ».

Как сообщает СМИ, сегодня утром громкий хлопок слышали многие жители Ливен и окрестностей. По предварительной информации, дрон упал у села Воротынск. При падении он повредил высоковольтную линию электропередач. В связи с этим понадобилась помощь электриков.

«В настоящее время дорога на село Воротынск (со стороны озера Блынское) перекрыта. Оцепление выставлено для обеспечения безопасности населения и проведения необходимых мероприятий», – отмечает издание.

Ранее губернатор Андрей Клычков официально сообщил о падении беспилотника. Предыдущая атака БПЛА на Орловскую область произошла 21 сентября.

ИА «Орелград»