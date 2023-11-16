Аналитика Yota: Орловская область вошла в топ-30 рейтинга регионального инвестора

Число пользователей российских инвестиционных приложений в Орловской области увеличилось на 14% за год.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на базе анализа big data за 2022 и 2023 годы.

По данным мобильного оператора, интерес орловчан к популярным инвестиционным приложениям растет. Регион занимает 26 строку рейтинга, который показывает, где живут наиболее активные пользователи таких сервисов. Средний трафик на одного абонента в регионе составляет чуть более 17 Мб. «Рейтинг регионального инвестора» возглавила Костромская область (35 Мб), далее идут Курганская область (34 Мб) и Ямал (23 Мб).

«Тинькофф Инвестиции» остаются лидером рынка по числу пользователей и объему трафика. За минувший год аудитория сервиса в Орловской области выросла на 28%.

Исследование выявило и общероссийскую тенденцию: интерес жителей заметно увеличился к большинству популярных инвестиционных приложений. Наибольшую динамику показал сервис «Газпромбанк Инвестиции», трафик которого за год увеличился в 2,3 раза. В то же время мобильный трафик приложения Freedom 24 вырос на 70%, а «Альфа-Капитала» — на 60%. При этом у ряда сервисов наблюдается падение числа пользователей в сравнении в 2022 годом. Так, аудитория «ВТБ Мои инвестиции» за год сократилась на 55%, «Открытие Инвестиции» — на 48%.

Инвестиционными приложениями в основном пользуются люди старше 26 лет (87% от всех пользователей). Они же обеспечили основной прирост аудитории рынка (94%) в 2023 году. Интерес зумеров к инвестированию незначителен и даже снижается: трафик, который генерируют пользователи от 16 до 25 лет, за год упал на 8%.

Мужчины составляют наибольшую долю (61%) пользователей инвестиционных приложений и генерируют 74% трафика в этом сегменте. При этом в 2023 году трафик женской аудитории вырос почти на четверть, а мужской — всего на 9%. Приложением с самыми активными пользовательницами оказался «Газпромбанк Инвестиции».

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