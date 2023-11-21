Стали известны подробности падения беспилотника под Орлом

21.11.2023 | 15:06 Новости, СВО

Он летел из Сумской области.

Напомним, губернатор Андрей Клычков рассказал о падении БПЛА накануне вечером. Беспилотник обезвредили на территории Шаблыкинского района.

Как сообщает «Орёлтаймс», он летел из Сумской области Украины. Предположительным местом назначения являлась Москва. Летательный аппарат нёс боевой заряд.

Беспилотник обезвредили силами ПВО. После этого он упал в поле. Боезапас сдетонировал. Жители соседних сёл слышали звуки взрыва.

Клычков, сообщая об инциденте, уточнил, что всё обошлось без жертв и пострадавших, а также без разрушений. Предыдущий подобный случай произошёл на Орловщине 14 ноября.

ИА «Орелград»


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