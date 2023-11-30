В микрорайоне Болховском перенастроили светофор

Возможно, это поможет решить проблему пробок.

С соответствующей просьбой к губернатору Орловской области обратился один из местных жителей – во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Андрей Евгеньевич, Болховский микрорайон стоит в пробке по утрам, перенастройте светофор», – написал он в комментариях.

Отметим, что данный вопрос всплывает далеко не впервые. В частности, около двух недель назад глава администрации Орловского муниципального округа посвятил этой проблеме отдельный пост. «Поступило большое количество сообщений в мой адрес относительно работы светофора, который находится на границе с городом Орлом. Связался с руководством администрации города Орла. Запланированы дополнительные мероприятия по изменению режима работы светофора», – написал он 17 ноября.

В итоге орловцу, в очередной раз поднявшему тему, ответили с официального аккаунта администрации Орла. «Работы по настройке светофора были завершены. Специалисты контролируют ситуацию на перекрестке, чтобы, в случае сбоя, оперативно принять меры по ремонту», – заявили представители городских властей.

Сложность состоит ещё и в том, что Болховский микрорайон соединяет с «большой землёй» лишь одна достаточно узкая автомобильная дорога. В особо тяжёлых ситуациях в часы пик пробки здесь начинаются ещё во дворах.

ИА «Орелград»