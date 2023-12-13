Аналитика Yota: количество пользователей нейросетей среди орловцев выросло в 3,6 раза

Жители Орла проявляют повышенный интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов вырос на 62%, а аудитория пользователей сервисов по работе с ИИ увеличилась в 3,6 раза.

Это подтверждают результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе big data за 2022 и 2023 годы.

Наибольший интерес к нейросетям проявили пользователи от 36 до 45 лет – в 2023 году аудитория выросла в 4,1 раза. Самый высокий рост интереса к подобным ресурсам наблюдается среди школьников и студентов (от 14 до 20 лет) – в этом сегменте количество интересующихся ИИ-сайтами выросло в 9,2 раза. В целом жители Орловской области проводят в нейросетях примерно 45 минут в месяц, что почти на 14 минут меньше, чем в среднем по России. По данным исследования, россияне тратят на работу с ИИ-сайтами ежемесячно около 59 минут.

Самыми популярными нейросетями* оказались «Шедеврум», Kandinsky и Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. Также в первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw. Активнее всего орловцы качали сгенерированные картинки, тексты и музыку в мае – в этом месяце трафик на соответствующие сайты вырос по сравнению с прошлым годом в 4,6 раза.

По сравнению с периодом январь – октябрь прошлого года в среднем по России посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза. Основные пользователи нейросетей – люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31%). На третьем месте – абоненты 46-55 лет (18%). Мужчины чаще женщин пользуются нейросетями — они составляют 59% аудитории таких сервисов.

Кроме того, аналитики Yota составили топ городов, жители которых тратят на нейросети больше всего времени. Рейтинг возглавил Сочи, где в среднем абонент пользуется нейросетями почти два часа в месяц (116 мин). Также в пятерку лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан

*В исследование не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, Midjourney и Yandex GPT

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