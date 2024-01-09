СМИ сообщили об атаке дрона-камикадзе на Орёл

Нападению подверглась нефтебаза.

Информацию опубликовал телеграм-канал Mash. Как утверждает СМИ, украинский дрон-камикадзе атаковал базу «Орёлнефтепродукта», расположенную на Семинарской улице, неподалёку от железнодорожного вокзала.

«БПЛА попал в резервуар с топливом около 30 минут назад, но последующего возгорания не случилось. Предварительно, пострадавших нет», – сообщает источник.

Отметим, что ранее эта нефтебаза уже становилась объектом нападения беспилотника. Это случилось 17 сентября минувшего года.

Тогда, по официальным данным, БПЛА тоже попал в один из резервуаров с топливом, который сразу загорелся. Однако возгорание оперативно ликвидировали. ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

ИА «Орелград»