СМИ сообщили об атаке дрона-камикадзе на Орёл

9.1.2024 | 14:52 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Нападению подверглась нефтебаза.

Фото: vk.com/orel_onlain

Информацию опубликовал телеграм-канал Mash. Как утверждает СМИ, украинский дрон-камикадзе атаковал базу «Орёлнефтепродукта», расположенную на Семинарской улице, неподалёку от железнодорожного вокзала.

«БПЛА попал в резервуар с топливом около 30 минут назад, но последующего возгорания не случилось. Предварительно, пострадавших нет», – сообщает источник.

Отметим, что ранее эта нефтебаза уже становилась объектом нападения беспилотника. Это случилось 17 сентября минувшего года.

Тогда, по официальным данным, БПЛА тоже попал в один из резервуаров с топливом, который сразу загорелся. Однако возгорание оперативно ликвидировали. ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

ИА «Орелград»


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