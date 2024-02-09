В Орловской области ищут поджигателя из Стального Коня

Он может быть причастен и к атаке беспилотников.

Такую информацию опубликовал телеграм-канал SHOT.

По данным источника, нефтебаза, расположенная в посёлке («Стальной конь» — филиал «Транснефть-Дружба»), стала одной из целей последней атаки дронов ВСУ накануне вечером. Один из сбитых дронов упал прямо на территории предприятия, утверждает SHOT. За несколько часов до этого рядом с нефтебазой неизвестный преступник устроил поджог на железной дороге.

На перегоне «Орёл – Стальной Конь» сожгли релейный шкаф. «Он был вскрыт и выгорел полностью, но к задержкам в движении поездов это не привело», – сообщает издание. На месте данного преступления нашли монтировку.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают поджигателя. Проверяется версия, по которой данный гражданин мог оказывать своим кураторам из Украины «информационную поддержку» перед ударом БПЛА по нефтебазе.

По сведениям источника, дрон сбили сегодня ночью примерно в 3 часа 30 минут. При падении обломков произошла детонация, но без возгорания. Однако БПЛА сбили в удалении от каких-либо объектов, поэтому обошлось без повреждений и утечек. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что по данным Минобороны Орловщину атаковали четыре беспилотника.

ИА «Орелград»