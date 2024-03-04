На Орловщине ремонт двух мостов не отразили в документах

Их починили в реальности, но не на бумаге.

Проблема всплыла на сегодняшнем совещании в областной администрации, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Речь идёт о мостах через реки Цкань (в Болховском районе) и Рыбница (в Свердловском районе). Общая стоимость этих ремонтных работ составляет 178,8 миллиона рублей.

В декабре минувшего года этот вопрос с задержкой ремонта уже всплывал. Тогда готовность объектов оценили в 80%. Кстати, внимание на эту тему обращала и прокуратура.

Сегодня на совещании Алексей Субботин, руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ, вновь доложил о том, что по данным мостам имеется отставание. Чиновник заявил, что на завершение всех работ потребуется ещё до двух недель.

Однако Андрей Клычков, комментируя этот вопрос, заявил, что по факту работы завершены, однако нужные документы до сих пор не оформлены. Губернатор выразил своё неудовольствие по этому поводу и поручил ответственным чиновникам ликвидировать последствия бюрократической пробуксовки. На это отвели те же самые две недели.

ИА «Орелград»