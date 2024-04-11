В Хотынецком районе заработал асфальтобетонный завод

Об этом сообщило предприятие «Дорожная служба».

Перед этим на заводе провели замену оборудования и наладку процессов.

Как отметили в ГУПе, для весеннего ремонта дорог требуется качественная смесь асфальта и бетона. Её поставки и обеспечит завод. «Каждый этап производства тщательно контролируется, чтобы гарантировать высокий итоговый результат», – подчеркнули в «Дорожной службе».

Ранее предприятие запустило аналогичные производства в Ливнах, Глазуновке и самом Хотынце.

Кстати, ГУП ремонтирует дороги не только горячей асфальтобетонной смесью, но и струйно-инъекционным методом. Он используется для устранения небольших ям и трещин. Сотрудники предприятия наносят на них специальный герметизирующий состав, а затем вводят его под давлением. Это позволяет оперативно заполнить яму или трещину и улучшить прочность дорожного покрытия.

ИА «Орелград»