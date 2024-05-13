Орловчанка вышла на трассу и попала под колёса

13.5.2024 | 12:40 Новости, Происшествия

Потерпевшую госпитализировали.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла в ночь на 12 мая. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Около 2 часов ночи 43-летний водитель ехал на «Ауди 80» по трассе «Орёл-Тамбов». Машина двигалась со стороны областного центра в сторону Ливен.

На 84-м километре магистрали «Ауди» сбил пешехода. В этот момент 48-летняя орловчанка находилась посередине проезжей части.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована», – указали в дорожной инспекции.

Ранее стало известно, что под Орлом в ДТП с тремя машинами пострадали женщина и ребёнок.

ИА «Орелград»


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