В столкновении трёх машин пострадали женщина и ребёнок

Жительницу Орловской области госпитализировали.

Авария произошла 10 мая в 19 часов 25 минут. Местом действия стал посёлок Ясная поляна, расположенный в Урицком районе, рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

48-летний водитель передвигался по местной Цветочной улице на «Тойоте Раф 4». В районе дома 2-А он столкнулся с «Дэу Нексиа». Иномаркой управлял 29-летний водитель.

После того, как машины «поцеловались», «Тойота» врезалась ещё и в «Форд Фокус», припаркованный тут же.

В результате ДТП пострадала 40-летняя женщина и 8-летний мальчик, ехавшие в «Дэу» как пассажиры. Ребёнку госпитализация не понадобилась, а вот взрослой пострадавшей пришлось лечь в больницу.

Всего за длинные выходные с 9 по 12 мая на территории Орловской области зарегистрировано 47 ДТП. 12 ДТП не обошлись без погибших и пострадавших. Скончались 2 человека, различные травмы получили ещё 19.

ИА «Орелград»