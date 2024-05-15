На Орловщине чуть не утонул трёхлетний ребёнок

Пострадавшего госпитализировали.

ЧП случилось во Мценском районе в деревне Верхнее Алябьево. Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, мальчик упал в реку Чернь.

В службу спасения позвонила его мать. К месту ЧП направились спасатели и медики.

Однако женщина уже самостоятельно вытащила сына из воды и оказала ему первую помощь. Ребёнка доставили в НКМЦ имени Круглой. Сейчас его жизнь находится вне опасности.

Причиной ЧП стало то, что дом, где живёт семья, находится рядом с рекой. Мальчик упал в воду, находясь на придомовой территории.

Ранее стало известно, что после тройного ДТП на въезде в Орёл госпитализирован мотоциклист.

ИА «Орелград»