Под Орлом 17-летний мотоциклист-нелегал сбил 51-летнего пешехода

Пострадавший находится в больнице.

ДТП произошло накануне в 17 часов 50 минут в Орловском муниципальном округе. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по региону.

Авария случилась в деревне Большая Куликовка. 17-летний орловец ехал на мотоцикле по местной Школьной улице. При этом несовершеннолетний не имел водительских прав.

В районе дома №40 мотоциклист-нелегал наехал на пешехода 1973-го года рождения. Отмечается, что мужчина вышел на проезжую часть дороги, хотя не стремился перейти её.

Пострадали оба участника аварии. Однако мотоциклиста врачи отпустили домой. Пешехода же пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что во Мценском районе чуть не утонул трёхлетний мальчик.

ИА «Орелград»