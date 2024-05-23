Под Орлом ребёнок пострадал после взрыва колеса

В ДТП столкнулись две машины.

Авария произошла накануне в 21 час 50 минут на трассе «Крым» (на 341-м километре). Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

«УАЗ Патриот» ехал со стороны Москвы в сторону Белгорода. За рулём сидел 20-летний парень. В процессе движения машины у неё взорвалось колесо. После этого «УАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в «Опель Астра».

Иномаркой управлял 31-летний водитель. Также в салоне находился мальчик 2015-го года рождения.

Он и стал единственным пострадавшим в результате ДТП. Правда, госпитализация ребёнку не понадобилась.

Ранее стало известно, что в Орле пассажирку госпитализировали после падения в маршрутке.

ИА «Орелград»