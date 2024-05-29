На дорогах Орловской области погибли 18 человек

Озвучена статистика дорожно-транспортных происшествий.

В Орловской области за четыре месяца 2024 года в результате дорожно-транспортных происшествий 18 человек погибли и 191 человек получил ранения различной степени тяжести. Такие данные приводятся в аналитической справке регионального Управления МВД России. Ведомство отмечает, что «принятыми мерами комплексного характера удалось добиться позитивной динамики в состоянии аварийности на дорогах области».

По статистике, в отчетном периоде времени количество учетных ДТП снизилось на 18 процентов по сравнению с прошлым годом.

«На автотрассах федерального значения произошло 45 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов — 54, – следует из информации Управления МВД. – С участием несовершеннолетних зафиксировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один ребенок погиб и 20 детей получили ранения. За нарушения правил перевозки детей составлено 1074 административных материала».

Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 52 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 79 человек получили ранения различной степени тяжести, а 9 человек погибли. По вине нетрезвых водителей было совершено 11 ДТП. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 434 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомобилями в нетрезвом виде было возбуждено 41 уголовное дело.

«Всего сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде выявлено 185 748 административных нарушений в области безопасности дорожного движения», – резюмирует ведомственная справка.

ИА «Орелград»