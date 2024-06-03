В Орловской области разбились двое мотоциклистов

Мужчины госпитализированы.

Оба ДТП произошли 1 июля. О них рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Орловской области.

Наиболее вопиющий случай имел место на трассе «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл» (на 202-м километре). Всё случилось в 19 часов 25 минут.

30-летний мужчина передвигался по дороге на незарегистрированном мотоцикле «Хонда», к тому же не имея водительских прав. Мотоцикл ехал со стороны Калуги в сторону Орла. Однако в указанном месте водитель-нелегал не справился с управлением и опрокинулся. Он получил повреждения и был госпитализирован.

Похожий случай произошёл в 16 часов 30 минут в Троснянском районе. Там 47-летний мужчина ехал на кроссовом мотоцикле Wels MX250R3 по грунтовой дороге. Орловец держал путь со стороны села Воронец в сторону деревни Нижняя Морозиха.

Однако в какой-то момент он тоже не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Этого пострадавшего тоже пришлось госпитализировать.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП. Пострадали восемь человек (в том числе один несовершеннолетний).

ИА «Орелград»