На Орловщине госпитализировали 8-летнего самокатчика

5.6.2024 | 11:50 Новости, Происшествия

ДТП произошло в Дмитровске.

Фото: ГАИ Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГАИ по Орловской области.

Всё случилось накануне в 15 часов 30 минут. Мальчик (2016-го года рождения) ехал на электросамокате по местной Революционной улице. Известно, что ребёнок управлял транспортным средством KugooKirin M4 PRO мощностью 600 ватт.

У дома №34 мальчик не справился с управлением и совершил опрокидывание. Его пришлось госпитализировать. Причём – сначала в Дмитровскую ЦРБ, а затем в Орёл в НКМЦ имени Круглой.

Ранее стало известно, что в Орле троллейбус зажевал пассажира дверями и наехал на него.

ИА «Орелград»


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