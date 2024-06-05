На Орловщине госпитализировали 8-летнего самокатчика

ДТП произошло в Дмитровске.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГАИ по Орловской области.

Всё случилось накануне в 15 часов 30 минут. Мальчик (2016-го года рождения) ехал на электросамокате по местной Революционной улице. Известно, что ребёнок управлял транспортным средством KugooKirin M4 PRO мощностью 600 ватт.

У дома №34 мальчик не справился с управлением и совершил опрокидывание. Его пришлось госпитализировать. Причём – сначала в Дмитровскую ЦРБ, а затем в Орёл в НКМЦ имени Круглой.

Ранее стало известно, что в Орле троллейбус зажевал пассажира дверями и наехал на него.

ИА «Орелград»