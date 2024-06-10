На Орловщине после ДТП госпитализирован несовершеннолетний

Авария случилась в Ливнах.

ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье около 01:45. Подробности рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

«Лада Гранта» ехала по местной улице Пушкина (в сторону улицы Гражданской). Известно, что машиной управлял парень 2006-го года рождения. Также в салоне находился пассажир – его одногодка, ещё не достигший совершеннолетия.

В районе дома №27 водитель, объезжая препятствие, «потерял удила» и перевернул автомобиль.

Оба молодых человека получили телесные повреждения. Однако госпитализация понадобилась только пассажиру.

Ранее стало известно, что 42-летний орловец разбился на квадроцикле насмерть.

ИА «Орелград»