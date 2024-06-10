В Орловской области мотоциклист налетел на «Ладу»

Его госпитализировали.
Авария произошла на трассе «Крым» в районе 390-го километра. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.
В ночь на 9 июня около 01:05 по трассе на мотоцикле «Ямаха» ехал 37-летний мужчина. Он двигался со стороны Москвы в сторону Курска.
Однако в указанном месте мотоциклист столкнулся с «Ладой» (ВАЗ 2114). Ей управляла 23-летняя девушка.
Автомобиль ехал впереди – в том же направлении, что и мотоцикл. В результате ДТП водитель двухколёсного транспорта получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Ранее стало известно, что в Ливнах после ДТП госпитализирован несовершеннолетний.
ИА «Орелград»