В Орловской области мотоциклист налетел на «Ладу»

Его госпитализировали.

Авария произошла на трассе «Крым» в районе 390-го километра. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

В ночь на 9 июня около 01:05 по трассе на мотоцикле «Ямаха» ехал 37-летний мужчина. Он двигался со стороны Москвы в сторону Курска.

Однако в указанном месте мотоциклист столкнулся с «Ладой» (ВАЗ 2114). Ей управляла 23-летняя девушка.

Автомобиль ехал впереди – в том же направлении, что и мотоцикл. В результате ДТП водитель двухколёсного транспорта получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Ливнах после ДТП госпитализирован несовершеннолетний.

ИА «Орелград»