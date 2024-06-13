В Орле на «бойком месте» сбили 10-летнего велосипедиста

Его увезли в больницу.
ДТП произошло накануне. Местом действия стала дорога-дублёр улицы Комсомольской, проходящая рядом с кинотеатром «Современник».
Мальчик 2014-го года рождения передвигался по территории на велосипеде. Как сообщает «Первый областной», ребёнок попал под колёса «Ниссана». По словам водителя иномарки, он ехал с минимальной скоростью, но всё же не успел среагировать на велосипед, внезапно появившийся в зоне видимости.
Предварительно у мальчика диагностировали ушибы и ссадины. Однако «Скорая помощь» увезла его в больницу, чтобы продолжить осмотр.
Косвенным виновником ДТП стал водитель внедорожника «Киа», припарковавший его с нарушениями. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
В апреле практически на том же месте сбили шестилетнюю девочку.
ИА «Орелград»