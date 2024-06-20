На Орловщине создадут центр по реагированию на атаки БПЛА

20.6.2024 | 14:30 Новости, СВО

Об этом стало известно на заседании Оперативного штаба региона.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт об областном сегменте единого национального центра. Его задача – координировать деятельность по реагированию на угрозы нападения с использованием беспилотных воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Также на заседании штаба обсудили меры безопасности при проведении массовых мероприятий. Губернатор Андрей Клычков напомнил, что в регионе отменили «Троицкие хороводы в «Орловском полесье»», но планируют провести «Аграрную неделю».

«Она давно стала одной из визитных карточек региона. Поэтому контроль за безопасностью с учетом современных вызовов и угроз – это ключевая задача», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Клычков указал, что мероприятия муниципального значения, посвящённые Троице, всё же состоятся. Это потребует дополнительных усилий в сфере обеспечения безопасности.

ИА «Орелград»


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