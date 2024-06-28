На улице Трудовых резервов собираются строить многоквартирный дом

28.6.2024 | 9:02 Новости, Строительство

Мэр Орла распорядился провести публичные слушания.

С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка с условным номером № 57:25:0010122:ЗУ1 и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования обратилась Ларина Ирина Анатольевна. Земля находится в квартале между улицами Инженерной, Трудовых резервов и Генерала Родина. Площадь участка –1 161 кв. м. Территориальная зона в этой части Орла предполагает застройку индивидуальными жилыми домами (Ж-4). «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» – условно разрешенный вид использования.

Замечания и предложения ждут с 28 июня в управлении градостроительства администрации города Орла. Проведение собрания участников публичных слушаний состоится 18 июля в градостроительном зале (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7). Начало в 16:00.

ИА “Орелград”

Кадастровый квартал 57:25:0010122, строительство планируется по адресу ул. Трудовых Резервов, 16.

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