После долго разбирательства в Орле осудили лжепредпринимателей

Трое из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении организованной группы. Шесть входивших в нее человек стали фигурантами: Игорь Жаворонков, Владлен Ильин, Николай Коклевский, Николай Лежепеков, Василий Мазаев, Дмитрий Оржаховский и Александр Пехтерев. В отношении еще одного участника уголовное дело было прекращено.

Кроме того, в отношении еще нескольких участников уголовные дела выделены в отдельное производство. Как пояснили в пресс-службе суда, участников группы обвиняли в неправомерном обороте средств платежа, занятии незаконной банковской деятельностью и лжепредпринимательством. Согласно картотеке суда, уголовное дело начало рассматриваться по существу еще летом 2022 года. Обвинения были предъявлены по статьям 172, 173.1 и 187 Уголовного кодекса РФ.

Все фигуранты признаны виновными в совершении данных преступлений, приговорены к реальному лишению свободы на сроки от четырех до шести лет. В сроки отбывания наказания осужденным зачтены сроки их содержания под стражей. «Осужденные Мазаев, Жаваронков и Ильин освобождены от дальнейшего отбывания наказания в связи с фактическим его отбытием, Оржаховский, Лежепеков и Пехтерев отбывать наказание будут в исправительной колонии строгого режима, – перечислили в пресс-службе Железнодорожного районного суда. – Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»