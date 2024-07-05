В Орле полиция ищет подростка, который нокаутировал сверстника

Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Инцидент произошёл во время празднования Дня молодёжи рядом с Детским парком Орла. Мальчик проходил мимо компании своих сверстников. Один из них нанёс подростку единственный удар – кулаком в лицо. После этого потерпевший рухнул на землю.

Как сообщает «Первый областной», другие дети не стали ждать «Скорую помощь» и самостоятельно доставили пострадавшего ребёнка в НКМЦ имени Круглой. Его пришлось госпитализировать.

По словам матери пострадавшего, у мальчика сломан нос. Также образовалась гематома с левой стороны лица (в области глаза). Кроме того, наблюдаются головокружение и слабость.

Видеокамеры наружного наблюдения засняли происходящее. В Управлении МВД по городу Орлу зарегистрировали соответствующее заявление.

«Отделением по делам несовершеннолетних проводятся необходимые проверочные мероприятия. Опрошены потерпевший и его мать. Направлен запрос в медицинское учреждение… Устанавливаются личности злоумышленника и очевидцев», – рассказала Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»