Глава СКР потребовал возбудить дело о нокаутирующих боевых приемах

6.7.2024 | 14:31 Новости, Происшествия

Информация о противоправных действиях в отношении жителей Орла была опубликована накануне.

Кадр из сюжета канала “Первый областной”

Мама 15-летнего подростка рассказала о нападении на сына. 27 июня молодой человек проходил мимо дома №6 по Почтовому  переулку. У здания находилась группа людей. Один из них нанес нокаутирующий удар орловцу. Парень упал на асфальт. По словам мамы, у него перелом носа, гематомы, есть признаки сотрясения.

Глава СКР Александр Бастрыкин 6 июля поручил возбудить уголовное дело. Председатель Следственного комитета ждет от руководителя орловского Управления Петра Юдина  доклада о ходе и результатах расследования.

«Лица, внешне похожие на цыган, нападают на молодых людей, применяя нокаутирующие боевые приемы», – говорится в сообщении ведомства.

В видеосюжете о нападении полицейские сообщали, что разбираются в произошедшем. Мама пострадавшего уже выяснила, кто напал на сына. По ее словам, некая группа подростков действует на спор: «кого возьмут в нокаут».

ИА “Орелград”


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