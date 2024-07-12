Орловчанку будут судить за малолетнюю девочку на карнизе

Ребёнок, оставленный без присмотра, чуть не выпал из окна.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. Жительнице Орла предъявлено обвинение по соответствующей статье (125 УК РФ).
Дело возбудили в Советском районе. Инцидент произошёл 27 апреля этого года на улице Сергея Шаумяна.
Женщина должна была присматривать за девочкой 2020-го года рождения. Однако она оставила её одну в квартире и ушла по своим делам. В итоге девочка вышла на деревянный карниз и находилась там до тех пор, пока сотрудники МЧС не завершили спасательную операцию.
Судебный процесс начнётся в ближайшее время.
ИА «Орелград»