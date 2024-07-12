Орловчанку будут судить за малолетнюю девочку на карнизе

12.7.2024 | 11:42 Новости, Происшествия

Ребёнок, оставленный без присмотра, чуть не выпал из окна.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. Жительнице Орла предъявлено обвинение по соответствующей статье (125 УК РФ).

Дело возбудили в Советском районе. Инцидент произошёл 27 апреля этого года на улице Сергея Шаумяна.

Женщина должна была присматривать за девочкой 2020-го года рождения. Однако она оставила её одну в квартире и ушла по своим делам. В итоге девочка вышла на деревянный карниз и находилась там до тех пор, пока сотрудники МЧС не завершили спасательную операцию.

Судебный процесс начнётся в ближайшее время.

ИА «Орелград»


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