Экс-участник СВО Владимир Строев больше не работает в горсовете

Орловец занимал должность зампредседателя парламента Орла.

Теперь он «находится в поиске своего трудового призвания». Об этом рассказали в орловском филиале фонда «Защитники Отечества».

Как уточнили в общественной организации, Строев уже подал заявку на участие в программе «Время героев», которая направлена на профессиональную переподготовку бывших бойцов СВО. В данный момент орловец осваивает дисциплину «государственное и муниципальное управление».

Строев обратился в фонд, в том числе, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий. Также здесь ему помогают проходить медицинскую реабилитацию.

Напомним, что известный орловец, который занимался не только работой в горсовете, но и бизнесом в строительной сфере, попал на СВО в октябре 2022-го года (в рамках частичной мобилизации). Позднее он был ранен. Строев прошёл лечение, был награждён медалями «За отвагу» и «Участник специальной военной операции».

ИА «Орелград»