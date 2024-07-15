Экс-участник СВО Владимир Строев больше не работает в горсовете

15.7.2024 | 16:06 Новости, СВО

Орловец занимал должность зампредседателя парламента Орла.

Фото: vk.com/gosfondsvo57

Теперь он «находится в поиске своего трудового призвания». Об этом рассказали в орловском филиале фонда «Защитники Отечества».

Как уточнили в общественной организации, Строев уже подал заявку на участие в программе «Время героев», которая направлена на профессиональную переподготовку бывших бойцов СВО. В данный момент орловец осваивает дисциплину «государственное и муниципальное управление».

Строев обратился в фонд, в том числе, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий. Также здесь ему помогают проходить медицинскую реабилитацию.

Напомним, что известный орловец, который занимался не только работой в горсовете, но и бизнесом в строительной сфере, попал на СВО в октябре 2022-го года (в рамках частичной мобилизации). Позднее он был ранен. Строев прошёл лечение, был награждён медалями «За отвагу» и «Участник специальной военной операции».

ИА «Орелград»


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