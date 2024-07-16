Полиция установила участников нового конфликта в Детском парке Орла

Пока возбуждено административное дело.

Как предварительно известно, инцидент произошёл накануне. История широко распространилась по орловским соцсетям.

По версии автора поста, сначала в конфликт вступили дети из разных семейств. Затем подключились несколько взрослых женщин, которые представляли одну из сторон. Они начали нецензурно оскорблять несовершеннолетних «противников», а также попытались отнять у них телефоны.

Когда другие взрослые попытались защитить своих детей (не переходя на брань и не используя рукоприкладство), то столкнулись с дальнейшей агрессией. Как утверждает автор поста, двое женщин отреагировали «матом и плевками». Потом дело дошло и до попыток побоев. Также нападавшие женщины швырялись камнями.

Как пишет «Орёлтаймс», на данный момент полиция установила участников конфликта. В отношении одной из нападавших женщин составлен протокол об административном правонарушении (по статье «мелкое хулиганство»). Также «проведены дополнительные профилактические беседы».

Кроме того, полиция проводит дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Напомним, недавно в Детском парке подросток нокаутировал сверстника, после чего глава СКР потребовал возбудить уголовное дело.

ИА «Орелград»