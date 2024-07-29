На Орловщине 14 человек погибли из-за плохих дорожных условий

Еще 146 человек пострадали в таких авариях и получили различные травмы.

В Орловской области в первом полугодии 2024 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 99 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 146 человек получили ранения различной степени тяжести, а 14 человек погибли. Такие данные приводит региональное Управление МВД России, отметив при этом, что в целом статистика аварийности улучшилась по сравнению с первым полугодием 2023 года.

«Во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, владельцами автодорог и предприятиями дорожного комплекса реализуются комплексные меры, направленные на снижение аварийности на дорогах области, – говорится в ведомственном отчете. – В отчетном периоде количество учетных ДТП снизилось на 3,8 процента, в результате которых 30 человек погибли и 360 получили ранения».

На автотрассах федерального значения произошло 76 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 100. С участием несовершеннолетних зафиксировано 44 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых один ребенок погиб и 47 детей получили ранения. За нарушения правил перевозки детей за отчетный период времени было составлено 1187 административных материалов.

«По вине нетрезвых водителей совершено 28 ДТП, – сообщает также УМВД. – Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 686 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде возбуждено 72 уголовных дела. Всего сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде выявлено 333 341 административное нарушение в области безопасности дорожного движения».

ИА «Орелград»