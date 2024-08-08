На Орловщине вторжильё дешевеет, но дорожает

8.8.2024 | 12:40 Новости, Экономика

Таковы тенденции за июль.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

О них рассказали аналитики федерального портала «Мир Квартир». Они проанализировали информацию по ценам на вторичном рынке недвижимости в 70 крупнейших городах страны. При этом отдельно высчитывалась стоимость самих квартир и стоимость одного квадратного метра.

Оказалось, что в целом по России в июле такие квартиры подешевели в 37 городах и подорожали в 32. Ещё в одном городе цены остались такими же. В Орле средняя стоимость “вторичных” квартир снизилась на 1,1% (до 4 миллионов 724 тысяч 26 рублей).

В среднем по стране в июле зафиксировано повышение, но незначительное – на 0,2% (до 6 миллионов 65 тысяч 836 рублей).

С квадратными метрами ситуация оказалась почти противоположной. Они поднялись в цене в 55 городах. В Орле тоже зафиксирован рост в 0,3% (до 86 тысяч 529 рублей).

В среднем по России “квадраты” на вторичном рынке жилья подорожали на 0,6% (до 115 тысяч 309 рублей).

ИА “Орелград”


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