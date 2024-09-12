Клычков признался, что физически не может исправить демографию

Орловский глава назвал выполнение целевых показателей соответствующего нацпроекта «невозможным».

Заявление прозвучало на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«Есть показатели, которые вызывают волнение в реализации. По «Демографии» физически невозможно выполнить», – признался губернатор. Также у Клычкова вызывает опасения исполнение национального проекта «Здравоохранение».

Есть проблемы с отдельными федеральными проектами. «По «Современной школе» надо сдвинуть по срокам показатели, есть риски по «Чистой воде» и «Дорожному строительству»», – высказался орловский глава.

На данный момент освоение средств по национальным проектам завершили 12 районов. Менее 40% освоено в Верховском и Новосильском, а также во Мценске. Недалеко от них ушёл областной центр (47,9%).

Пока что из 6,3 миллиардов рублей, запланированных на реализацию нацпроектов в Орловской области, освоено 3,1 миллиарда, то есть даже меньше половины.

ИА «Орелград»