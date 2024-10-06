Орловчанка отсудила компенсацию за сбитого ребенка

Компенсировать моральный вред должен виновник ДТП.

Вступило в силу решение Орловского районного суда, рассмотревшего гражданское дело по иску местной жительницы. Она действовала и в своих интересах, и в интересах своего несовершеннолетнего сына. Женщина просила о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Из материалов дела следует, что в сентябре 2023 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого по вине водителя ее несовершеннолетний сын получил травмы – ему был причинен легкий вред здоровью.

В марте 2024 года ответчик по данному делу был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 12.24 КоАП РФ. В иске женщина подчеркнула, что в результате причинения ее сыну телесных повреждений, он испытал физические и нравственные страдания. Поэтому, считала она, на виновнике ДТП лежит обязанность компенсировать ему причиненный моральный вред. Она же сама, являясь матерью потерпевшего, переживала за его здоровье и заботилась о нем. Поэтому, по ее мнению, ей также был причинен моральный вред, который тоже подлежит компенсации виновником ДТП.

Женщина просила взыскать в пользу сына 200 000 рублей и еще 100 000 рублей в свою пользу. Ответчик в судебное заседание не явился, но в своих возражениях просил снизить размер компенсации морального вреда до 30 000 рублей. Помощник прокурора Орловского района, принявшая участие в разбирательстве, полагала возможным удовлетворить исковые требования в части взыскания компенсации морального вреда со снижением заявленных сумм.

Суд пришел к выводу о том, что факт причинения действиями ответчика морального вреда матери и сыну нашел свое подтверждение в судебном заседании. Но, принимая во внимание обстоятельства ДТП, разумной и справедливой суммой возмещения морального вреда в пользу несовершеннолетнего суд посчитал 160 000 рублей. А в пользу матери присудил еще 40 000 рублей. Таким образом, виновник ДТП должен заплатить 200 000 рублей.

ИА «Орелград»