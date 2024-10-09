Орловца, нападавшего на бабушку-ветерана, заключили под стражу

Также в отношении мужчины возбудили ещё одно уголовное дело.

Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России.

Решение о заключении подозреваемого в СИЗО принял Заводской районный суд Орла. Об этом ходатайствовал следователь.

Ранее в отношении мужчины возбудили дело о разбое, причём с отягчающими обстоятельствами (к ним отнесли использование ножа). Предварительно установлено, что в сентябре этого года орловец напал на свою мать с корыстными целями.

Кроме того, в отношении мужчины заведено новое дело — об угрозе убийством (статья 119 УК РФ). В качестве пострадавших выступают его несовершеннолетний внук и бабушка (инвалид Великой Отечественной войны, бывший узник нацистских концлагерей). Известно, что при угрозах мужчина тоже использовал нож. Заявления также были сделаны в сентябре этого года.

Уголовные дела соединены в одном производстве. По ним продолжается необходимый комплекс действий. Также процесс контролирует региональная прокуратура.

ИА «Орелград»