Орловский губернатор отправился в Белоруссию

Андрей Клычков посетит республику с рабочим визитом.
Поездка продлится три дня. Известно, что орловский глава будет находиться в Брестской области.
«Подписываем соглашение в рамках того решения, которое было с президентом принято», – пояснил Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.
Напомним, предыдущий визит орловского губернатора в Белоруссию состоялся весной этого года. 1 апреля Клычков встретился с Лукашенко.
Позднее, в июне, Орловская область и белорусский город Брест подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда же правительство нашего региона официально «подружилось» с Гомельским областным исполнительным комитетом Белоруссии.
В свою очередь, в августе Администрация Орла обновила двустороннее соглашение о сотрудничестве с Минском.
ИА «Орелград»