Орловский губернатор отправился в Белоруссию

Андрей Клычков посетит республику с рабочим визитом.

Поездка продлится три дня. Известно, что орловский глава будет находиться в Брестской области.

«Подписываем соглашение в рамках того решения, которое было с президентом принято», – пояснил Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Напомним, предыдущий визит орловского губернатора в Белоруссию состоялся весной этого года. 1 апреля Клычков встретился с Лукашенко.

Позднее, в июне, Орловская область и белорусский город Брест подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда же правительство нашего региона официально «подружилось» с Гомельским областным исполнительным комитетом Белоруссии.

В свою очередь, в августе Администрация Орла обновила двустороннее соглашение о сотрудничестве с Минском.

ИА «Орелград»