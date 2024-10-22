Орловский губернатор отправился в Белоруссию

22.10.2024 | 12:20 Новости, Экономика

Андрей Клычков посетит республику с рабочим визитом.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Поездка продлится три дня. Известно, что орловский глава будет находиться в Брестской области.

«Подписываем соглашение в рамках того решения, которое было с президентом принято», – пояснил Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Напомним, предыдущий визит орловского губернатора в Белоруссию состоялся весной этого года. 1 апреля Клычков встретился с Лукашенко.

Позднее, в июне, Орловская область и белорусский город Брест подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда же правительство нашего региона официально «подружилось» с Гомельским областным исполнительным комитетом Белоруссии.

В свою очередь, в августе Администрация Орла обновила двустороннее соглашение о сотрудничестве с Минском.

ИА «Орелград»


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