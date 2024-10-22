В Орле корма и продукты проверили на листерии

Более 600 анализов провели эксперты испытательной лаборатории.

Как сообщили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», в отдел пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловской испытательной лаборатории поступило 197 проб пищевой продукции и кормов. В ходе проведенных исследований было выполнено 652 анализа по ключевым показателям, включая количество микробов на 1 грамм (КМАФАнМ), наличие бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл, Листерии моноцитогенес, золотистого стафилококка, сульфитредуцирующих клостридий, энтеропатогенных типов кишечной палочки, анаэробов, ботулинистического токсина и органолептические показатели.

«Все проведенные исследования соответствуют требованиям безопасности, установленным Техническими регламентами Таможенного союза, включая ТР ТС «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС «О безопасности мяса и мясной продукции» и ТР ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», – заверили в учреждении. – По результатам проведенных исследований превышений установленных нормативов не было выявлено. Это подтверждает высокий уровень контроля качества и безопасности пищевой продукции, поступающей на рынок».

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило, что за девять месяцев 2024 года сотрудниками ведомства было проведено 72 плановых и 51 внеплановое контрольное мероприятие в отношении производителей и продавцов. Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» было исследовано 5227 проб пищевых продуктов на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям качества, безопасности и маркировки.

«По результатам лабораторных исследований удельный вес проб, не отвечающих требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям, составил 2,4 процента, – такие данные озвучили в Управлении Роспотребнадзора. – По результатам лабораторных исследований несоответствующие пробы выявлены в следующих группах продукции: «молоко и молочная продукты», «птица», «продукция предприятий общественного питания», «рыба и рыбная продукция».

В ведомстве добавили, что в рамках контроля за качеством пищевой продукции за отчетный период времени было выявлено три пробы мороженой рыбы и одна проба сыра, которые не отвечали требованиям по физико-химическим показателям, в частности, на содержание глазури. Того, в восьми пробах молочной и одной пробе мясной продукции были выявлены признаки фальсификации.

ИА «Орелград»