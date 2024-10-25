Орловца будут судить за наезд на полицейских

25.10.2024 | 17:40 Криминал, Новости

Он умышленно сбил двух сотрудников полиции.

Фото: vk.com/club56875931

Новость сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России.

Подозреваемый — 49-летний житель Орловского муниципального округа. Он находился в розыске в связи с другим преступлением. В апреле этого года полиция установила его местонахождение и попыталась провести задержание.

В этот момент мужчина находился в Орле на Пионерской улице. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, он увидел полицейских, но не захотел «сдаваться» им добровольно, а сел в свой автомобиль и заблокировал двери.

Сотрудники МВД окружили машину и озвучили законные требования. Тогда мужчина умышленно поочерёдно наехал на двух полицейских, причинив им телесные повреждения и физическую боль.

Впоследствии орловца всё же задержали и доставили к следователю. На данный момент СКР завершил дело, возбуждённое по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Орловец не признаёт свою вину по этому эпизоду. Однако собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы передать дело в суд. В ближайшее время его рассмотрят.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования