Орловца будут судить за наезд на полицейских

Он умышленно сбил двух сотрудников полиции.

Новость сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России.

Подозреваемый — 49-летний житель Орловского муниципального округа. Он находился в розыске в связи с другим преступлением. В апреле этого года полиция установила его местонахождение и попыталась провести задержание.

В этот момент мужчина находился в Орле на Пионерской улице. Как уточнили в прокуратуре Орловской области, он увидел полицейских, но не захотел «сдаваться» им добровольно, а сел в свой автомобиль и заблокировал двери.

Сотрудники МВД окружили машину и озвучили законные требования. Тогда мужчина умышленно поочерёдно наехал на двух полицейских, причинив им телесные повреждения и физическую боль.

Впоследствии орловца всё же задержали и доставили к следователю. На данный момент СКР завершил дело, возбуждённое по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Орловец не признаёт свою вину по этому эпизоду. Однако собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы передать дело в суд. В ближайшее время его рассмотрят.

ИА «Орелград»